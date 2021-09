L’8 settembre del 1943 l’Italia si arrende agli anglo-americani. La Wehrmacht e le SS occupano i territori centro-settentrionali della Penisola. Non solo si piomba in una guerra civile fra antifascisti e nazifascisti. I tedeschi non esitano a massacrare i civili, dando la caccia prima di tutto agli ebrei, molti dei quali cercano di rifugiarsi in Svizzera. Ecco la storia di una di loro, Ornella Ottolenghi.

La fuga di Ornella Ottolenghi e dei suoi genitori verso il Ticino è una delle quattro vicende di profughi di guerra che sono raccontate al Museo svizzero delle dogane a Caprino nell’ambito dell’esposizione intitolata Un confine tra povertà e persecuzioni, curata dagli storici momò Adriano Bazzocco e Stefania Bianchi. E qui andiamo a scoprirla dalla viva voce della signora Ornella che ce la...