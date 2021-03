Non siamo mica scemi

Una settimana fa qui alla foce ci eravamo attrezzati per assistere all’assemblea organizzata dagli autogestiti. Nascosta per sicurezza la sua bici elettrica rosa sul battellino, che è ormeggiato proprio accanto ai natanti della Polizia, dei Pompieri, della Salvataggio e della Croce Verde, Asia aveva preparato uno striscione con scritto: «Ribelliamoci!!!!», con quattro punti esclamativi perché così ci si ribella con maggiore convinzione e vigore. Non ho capito se l’invito, copiato dai titoli che faceva il Nano sul Mattino, fosse uno sprone libertario ai «molinari» a ribellarsi contro il Municipio e le autorità in genere o se fosse un appello ai cittadini onesti (che lavorano tutto il giorno, pagano le tasse, rispettano le leggi, vanno a messa eccetera eccetera) a schierarsi con la maggioranza...