Tiziana Ferrario, molte commedie all’italiana degli anni Sessanta raccontano la condizione di subordinazione delle donne, come «Divorzio all’Italiana» di Pietro Germi. Nel frattempo, sono passati i referendum sul divorzio e sull’aborto, visti come tappe salienti dell’emancipazione femminile. Che cosa manca a un suo reale compimento?

«Un cammino è stato fatto. Perché quella era un’Italia piena di entusiasmo che usciva dalla guerra ed era in pieno boom economico, ma c’era uno schema famigliare in cui la donna doveva stare in casa a occuparsi della famiglia e l’uomo si occupava di mantenerla. Non c’era l’indipendenza di oggi proprio perché mancava una serie di leggi che consentissero loro di essere più indipendenti e di poter scegliere. Era scandaloso porre fine a un matrimonio e la donna era...