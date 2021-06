C’è un fenomeno che si pensava relegato alle pagine dei libri di storia, o presso genti e terre lontane, e invece si trova nel cuore delle città occidentali. È la tratta degli esseri umani, dove la vita umana è entrata a far parte delle merci e che riguarderebbe 40 milioni di persone sfruttate a livello sessuale, lavorativo, per accattonaggio e attività illegali. Oggi vi proponiamo uno sguardo sul fenomeno delle schiave del sesso in Italia.

La cifra di 40 milioni è stata stimata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Si è trattato di uno scivolamento progressivo dello sguardo (e delle scelte individuali) frutto di un immaginario colonizzato che ha portato gli occhi dei più a considerare nella normalità dell’esistenza l’esposizione di corpi lungo le strade, di persone accatastate...