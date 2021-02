Una malattia, un malore o un incidente ci lasciano improvvisamente in uno stato di incoscienza. Non possiamo più decidere come essere curati o nel peggiore dei casi come concludere la nostra vita. Che succede allora? Cosa si può fare affinché altre persone – familiari, compagni, amici, personale curante – possano sapere quali sarebbero state le nostre volontà?

Il tema è delicato, intimamente legato a noi stessi, alla nostra persona. Nel momento del bisogno, se ci trovassimo nell’incapacità di intendere e di volere, toccherebbe ad altri decidere in nostra vece. A meno che non siamo stati previdenti e abbiamo lasciato detto o scritto in anticipo cosa fare, e cosa eventualmente no, per salvarci salute e vita oppure lasciarci andare verso la morte.

Affrontiamo quindi il tema delle cosiddette direttive...