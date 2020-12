Il reliquiario l’hanno girato e rigirato e magari anche scosso un po’ più del solito, pregando con intensità crescente affinché il miracolo si ripetesse. Ma non c’è stato nulla da fare. Lo scorso mercoledì il sangue di San Gennaro, patrono di Napoli, non ne ha voluto sapere di liquefarsi e le fiale che lo contengono sono state riposte nella Cappella del Tesoro. Il 16 dicembre di ogni anno la cerimonia si ripete in memoria dell’intercessione di San Gennaro all’indomani dell’eruzione del Vesuvio avvenuta nel 1631. Se il sangue non si scioglie, per i napoletani è un presagio di sventure. La tradizione sarà importante ma non sembra avere precisione scientifica. Basti pensare che il dicembre dell’anno scorso il sangue si era invece regolarmente liquefatto. Poi si è visto che anno fortunato abbiamo...