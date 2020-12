È il 1. dicembre di trent’anni fa: un minatore transalpino e uno inglese rompono l’ultimo diaframma del tunnel ferroviario che unisce Francia e Gran Bretagna passando sotto le acque della Manica. Sarà inaugurato ufficialmente il 6 maggio del 1994 dal presidente francese François Mitterrand e dalla regina Elisabetta II. «Questa realizzazione è un grande atout per il rafforzamento dell’Unione europea», dice Mitterrand pronunciando il suo discorso (www.lefigaro.fr). Un auspicio che va poi in frantumi il 23 giugno del 2016, quando il popolo britannico vota per l’uscita dall’UE.