«La cosa più importante nella comunicazione è saper ascoltare ciò che non viene detto». Parola di Peter Druker, padre del management moderno. E punto di partenza del saggio di Susana Fuster Figli che tacciono, gesti che parlano. Come capire ciò che gli adolescenti dicono senza parole. Una guida per capire i ragazzi ma anche il proprio linguaggio non verbale. L’abbiamo intervistata.

Susana Fuster, lei scrive che in modo inconscio il nostro cervello è capace di cogliere i segnali non verbali che i nostri figli ci inviano e con i quali esprimono emozioni e sentimenti. Ma nella maggior parte dei casi questi messaggi passano inosservati. Come mai?

«Siamo geneticamente preparati a comprendere i segnali non verbali che ci mandano gli altri, è proprio questo che ci ha fatto sopravvivere come specie....