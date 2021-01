Lo schermo del computer rende praticabili attività proibite dalle misure di confinamento. Lavoro, scuola, università, ma anche rapporti umani e relazioni sociali, intrattenimento, musica. Purché i partecipanti non vengano in contatto diretto, purché non si tocchino, purché ci si tenga a distanza.

L’uso delle tecnologie digitali che finora erano entrate in un mix più o meno spontaneo di azione in presenza e di azione a distanza, dettato dalla possibilità, dalla disponibilità, dal desiderio di risparmiare i costi per spostamenti e permanenze ma anche dalla voglia e dal piacere del momento, è diventato un obbligo. Che come ogni obbligo sopprime volontà e libertà e lega (dal latino obbligare, legare verso, costringere) e limita.

Entusiasmi e timori

Tale soluzione che appariva di emergenza sembra...