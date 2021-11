Conoscete l’effetto San Matteo? È il fenomeno per il quale i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, esemplificato nella parabola dei talenti nel Vangelo di San Matteo: ognuno per sé, insomma... Ne parla la filosofa Francesca Rigotti nel suo ultimo saggio (L’era del singolo, ed Einaudi) per indicare che proprio il «chacun pour soi» potrebbe essere lo slogan del singolarismo. Che non è l’essere «single», ma tutt’altra cosa, come ci spiega l’autrice (nella foto sotto).

Francesca Rigotti, sulla copertina del suo ultimo saggio leggo che «essere individui non basta più». Cosa vuol dire?

«Vuol dire che a un certo punto della storia dell’umanità siamo diventati individui. È un processo che è iniziato con la modernità, all’uscita dal Medioevo, in cui eravamo i membri di una comunità....