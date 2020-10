Viviamo in un momento che va continuamente decodificato per essere capito, ma anche per capire il nostro presente occorre conoscere il passato. Un capitolo particolarmente affascinante della nostra storia locale riguarda l’arte romanica e, in particolare, gli affreschi di quell’epoca. Ne parliamo con la storica dell’arte medievale ticinese Irene Quadri che giovedì alle 18.30 presenterà il suo saggio La pittura murale tra XI e XIII secolo in Canton Ticino (Silvana editoriale) alla Filanda di Mendrisio.