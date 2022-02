Villa Favorita: luogo delle delizie di nobili ed esteti

A Lugano, come in tutta la regione, è un giorno in cui tira un forte vento da nord che increspa le acque del Ceresio. Le onde si inseguono l’una con l’altra, incoronate da un bianca spuma. Ci avviamo a piedi verso il Ponte del diavolo insieme allo storico dell’arte Giulio Foletti per andare alla scoperta, attraverso le sue parole, di un angolo dalla storia importante e affascinante. È quello di Villa Favorita.

Giulio Foletti, insieme alla collega Katja Bigger, lo scorso mese di dicembre ha pubblicato sul semestrale culturale Il Cantonetto, diretto da Carlo Agliati, un articolo intitolato Appunti per una storia di Villa Favorita e del suo parco a Castagnola. E da qui ecco lo spunto per farci raccontare la storia di quell’angolo, ai più noto per aver ospitato la prestigiosa pinacoteca del barone...