Guardi film (in alternativa leggi libri) che narrano di uomini o donne che si infrattano in un bosco per voltar pagina e carezzi l’idea che forse dovresti farlo anche tu, una buona volta.

“Ad un certo punto”, spiega Tiziano Fratus, uno che si è rigenerato tra le sequoie in California e oggi pratica la meditazione nei boschi (vedi il CorrierePiù), “ho capito che preferivo dedicarmi a qualcosa di meglio che la competizione e adattarmi ai comportamenti generali, e così mi sono “inforestato”, come dico, anche ironicamente”. Lì, lo scrittore ha scoperto una terra dello spirito e si è messo a indagare sulle imprese dei primi avventurieri, i taglialegna, i cacciatori di grizzly, i guardiaparco, e in generale di tutti gli amanti della natura che si sono battuti per tutelare quell’ambiente solenne e...