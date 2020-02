Non è da tutti nascere il 29 febbraio, data che spunta in calendario solo negli anni bisestili, cioè divisibili per quattro (ad esempio, 1992, 1996, 2004 o 2008), ma non in quelli divisibili per cento (1800, 1900), a meno che questi non lo siano anche per 400 (il 2000, per esempio, è stato bisestile). Tra i nati celebri del 29 febbraio ricordiamo il compositore italiano Gioachino Rossini (1792), il pittore francese Balthus (1908) e, in tempi più recenti, il politico e economista spagnolo Pedro Sánchez (1972). Ovviamente, i nati del 29 febbraio non festeggiano ogni quattro anni e spengono le candeline il 28 febbraio o il 1° marzo.

Il problema di base

Gli antichi erano riusciti con una buona approssimazione a stabilire che un anno solare durasse 365 giorni. Ma un paio di millenni fa ci si rese conto che non era proprio così: l’anno durava un po’ di più. Oggi sappiamo, infatti che in realtà dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi (anche se per l’esattezza la durata non è sempre uguale e dipende dalla posizione della Terra sull’orbita che si utilizza come partenza).

Le conseguenze

Secondo il sito ilmeteo.net “se non correggessimo questo errore, nel giro di pochi anni il modo con cui regoliamo il passare del tempo e delle stagioni inizierebbe a presentare degli sfasamenti rispetto al passato. L’errore sarebbe inizialmente di pochi giorni, ma nel giro di pochi decenni le date non corrisponderebbero più alle relative stagioni. Ad esempio, se non correggessimo questo errore, dopo 120 anni il giorno di Capodanno (sul calendario) coinciderebbe (nella realtà, quindi nell’anno solare) con un giorno di inizio febbraio. Avremmo un Capodanno con le mimose in fiore. Con il passare del tempo, il modo con cui suddividiamo l’anno solare (e quindi anche le stagioni), non coinciderebbe più con l’anno solare».

La prima soluzione

L’idea di introdurre un giorno in più venne a Giulio Cesare che dal 46 a.C. propose un calendario in cui l’anno solare durava 365 giorni e 6 ore e, per semplificare, impose che l’anno durasse 365 giorni ma ogni 4 anni ne durasse 366. Le 24 ore aggiuntive cadevano prima delle calende di marzo (cioè il 24 febbraio). Da questo giorno proviene l’aggettivo “bisestile” riferito all’anno che contiene il 29 febbraio. I romani lo chiamavano infatti «bis sexto kalendas Martias». Quando però si cominciò a contare i giorni del mese dal primo e con numeri progressivi, il giorno aggiuntivo fu fissato il 29 febbraio.

Il calendario gregoriano

La riforma di Cesare dura fino al 1582. L’idea che l’anno durasse 365 giorni e 6 ore, infatti, pur migliorando la situazione restava inesatta: in realtà l’anno medio solare dura 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. I giorni bisestili restavano troppi. Così, nel 1582 Papa Gregorio XIII decise di far saltare, per quell’anno, i giorni dal 4 al 15 ottobre, e riportare l’equinozio di primavera al 21 marzo. Il calendario gregoriano lo usiamo ancora oggi e da allora gli anni bisestili sono unicamente quelli divisibili per quattro, eccetto gli anni secolari che sono bisestili solo se divisibili per 400.

