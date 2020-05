Durante il periodo di confinamento tre produttori - provenienti da tre regioni linguistiche della Svizzera - hanno offerto a più di 80 cineasti svizzeri di ogni angolo del Paese l'opportunità di dare la loro visione della pandemia e del confinamento. Da questa iniziativa in soli 16 giorni è nato il progetto Lockdown collection che, ha permesso la creazione di 33 cortometraggi realizzati in tempi record. Un’iniziativa che mira a mettere in contatto i creatori della settima arte con il pubblico, lasciando una traccia artistica di questo momento storico. «Lockdown Collection è nel panorama cinematografico svizzero un’operazione unica», spiega la produttrice ticinese Michela Pini (Cinédokké). «Mai prima d’ora era stato realizzato un progetto a livello nazionale in così poco tempo. La crisi legata al coronavirus ci ha avvicinato. In tempi record e con grande sintonia abbiamo realizzato un progetto che unisce le voci e gli sguardi di 33 registi provenienti da tutta la Svizzera. Un’operazione eccezionale che non dimenticheremo mai».