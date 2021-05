Nella fragorosa allegria di una festa di matrimonio si incontrano due famiglie, due culture, con una torta nuziale grande così, mentre nella casa di fronte avviene il brutale assassinio di un uomo davanti agli occhi della moglie e del figlio di 11 mesi. Ecco i due spazi narrativi ed emotivi tra cui si sposta in continuazione la narrazione dell’attore Pablo Gershanik – quel bambino a cui il 10 aprile 1975 fu ucciso il padre a La Plata, in Argentina, con 80 pallottole – in «52» in scena fino a domenica al Teatro dell’Architettura di Mendrisio.

La concomitanza temporale e spaziale fra il dramma e la festa, puramente accidentale, è abilmente sfruttata per creare un’incessante modulazione di registro che avvicenda tragico e comico. Il testo dribbla infatti il riferimento politico alla «guerra sucia», al terrorismo di Stato che prepara la dittatura militare, per portare a segno un’altra azione e condurci in altri territori. «52» è il titolo di un racconto dove l’ossessione per i numeri è costante: da quelli estratti dal sacchetto della tombola che ordinano gli episodi di questa storia, fino a quelli che identificano le vie nella pianta della città stesa sotto i piedi dell’attore. Raccontare è ricostruire le coordinate della propria vita, farne una mappa, tentarne la topografia per dare un senso agli avvenimenti. Ma una maquette del mondo, un suo modello in scala, per quanto esatto, rimarrà sempre una riproduzione, è finzione (citando Borges). Ricostruendo la drammatica vicenda, Pablo si accorge di aver ingigantito la figura del padre e lo scarto di 6 centimetri dalla statura effettiva rivela «la distanza fra l’eroe e l’uomo, tra la persona e il personaggio». Una distanza che riguarda anche il testimone-attore, che non potendo avere una memoria diretta dell’accaduto è costretto a ritracciarne una «scenografia interiore», una «cartografia emozionale». E con ciò la regia di Finzi Pasca si scosta decisamente dal teatro documentario, quello per esempio di Milo Rau e di Rimini Protokoll, di cui questa storia pur presenterebbe tutti gli ingredienti.