Un Nastro d’Oro al direttore della fotografia Vittorio Storaro per siglare il suo primo mezzo secolo di grande cinema internazionale, a qualche giorno da un compleanno particolarmente importante: gli 80 anni. Il riconoscimento, assegnato dai Giornalisti cinematografici italiano, gli sarà consegnato il 6 Luglio a Roma, al Museo MAXXI. Il Nastro d’Oro festeggia un cinquantesimo in un anno davvero speciale: sono del 1970, infatti, tre film entrati nella storia come «L’uccello dalle piume di cristallo» di Dario Argento e «Strategia del ragno» e «Il conformista» di Bernardo Bertolucci.