A Day in the Life è considerato da molti (tra cui chi vi scrive) il brano più significativo dei Beatles, l’unico in cui in modo chiaro e preciso si distinguono esattamente le tre «anime» artistiche del gruppo: Paul MacCartney, John Lennon e il fondamentale produttore George Martin. A Day in the Life è anche la canzone che meglio rappresenta la data odierna, 9 febbraio, sicuramente tra le più significative nella storia della più importante formazione musicale pop del XX secolo.

Niente blue jeans!

Era infatti il 9 febbraio del 1961 quando i futuri «Fab Four» facevano il loro ingresso ufficiale in uno di «templi» musicali della loro città, Liverpool, il Cavern Club. Non fu il loro, va detto, un ingresso in pompa magna: i quattro ragazzi si esibirono infatti all’ora di pranzo (il Cavern era infatti solito organizzare degli show a quell’ora approfittando della pausa pranzo di molti giovani – studenti o lavoratori che fossero), senza che il loro nome comparisse sul programma e per un compenso che, oggi, appare ridicolo: 5 sterline, ovviamente da dividersi tra tutti i componenti del gruppo. Gruppo che, tra le altre cose, rischiò pure di non suonare: McCartney, infatti, in quel periodo lavorava quale operaio a tempo pieno in una fabbrica locale e sebbene il concerto fosse fissato per all’ora di pranzo, c’era la possibilità che Paul non riuscisse a conciliare le due cose. Difficoltà risolta da «Macca» con una doppia forsennata corsa e lo scavalcamento di paio di muri.

Anche George Harrison ebbe qualche problema: si presentò infatti all’ingresso indossando un paio di blue jeans, che non rientravano nel «dress code» del locale: bloccato dall’irreprensibile buttafuori, ci mise un po’ di tempo a spiegargli che doveva suonare e che quei pantaloni erano il suo... abito da scena. Nonostante queste difficoltà la loro esibizione fece centro, come ha in seguito ricordato il proprietario del Cavern, Ray McFall: «Erano diversi dai gruppetti che si esibivano in quel periodo e avevano un buon affiatamento visto che venivano da tre mesi di tour de force ad Amburgo. La loro musica era intensa e coinvolgente. L’unica cosa che non mi piaceva era che indossavano i jeans che erano tabù al Cavern: avrei preferito che si vestissero in modo più elegante e pulito...» Una critica che però, fiutato l’affare, non gli impedì di ingaggiarli tra i gruppi fissi del locale, tanto che da quel 9 febbraio 1961 al 3 agosto 1963 i Beatles effettuarono al Cavern ben 155 esibizioni all’ora di pranzo e 125 spettacoli serali.

Quell’aeroporto bloccato

E proprio una volta conclusa la collaborazione tra il Cavern e i Beatles che il 9 febbraio tornò ad essere una data fondamentale nel percorso artistico del gruppo. Era il 1964, solo tre anni dopo quell’avventurosa esibizione di mezzogiorno, con la fama dei Beatles che in Inghilterra dilagava e iniziava ad espandersi in tutto il Vecchio continente, lasciando però tiepida l’America, nonostante un paio di canzoni in classifica. A cambiare il corso degli eventi fu un viaggio a Londra di Ed Sullivan, il cui show televisivo, trasmesso dalla CBS, era il più seguito degli States e al quale partecipavano tutte le stelle dello spettacolo, chiamate – cosa abbastanza inconsueta all’epoca – ad esibirsi dal vivo, rinunciando al playback. Al momento di atterrare a Londra, l’aereo su cui viaggiava Sullivan dovette restare in arie per quasi un’ora, affinché un velivolo che trasportava i Beatles potesse atterrare tra rigorose misure di sicurezza e con migliaia di fan del gruppo in delirio che assediavano l’aeroporto. Colpito dall’evento Sullivan contatto immediatamente il gruppo per averlo nel suo show. Cosa che avvenne appunto il 9 febbraio 1964 nello studio 50 della CBS di New York, dove i ragazzi eseguirono nell’ordine All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There e I Want To Hold Your Hand.

I Beatles con Ed Sullivan.

Anche i criminali amano il rock

Un’esibizione (cui ne seguirono altre due registrate nei giorni seguenti) che fece registrare un picco assoluto di ascolto: ben 73 milioni di americani seguirono quel concerto, un’audience fino a quel momento mai fatta registrare da nessun’altra esibizione. L’impatto di quello show fu tale da diventare leggenda. I media, in particolare, riferirono che quella sera, durante l’apparizione dei Beatles allo show, il numero di crimini riportati a New York fu molto vicino allo zero e quelli minorili praticamente si azzerarono, tanto da spingere Harrison ad affermare che «persino i criminali si sono presi dieci minuti di pausa per ascoltarci». La «Beatlesmania» era definitivamente scoppiata.

La storica performance all’Ed Sullivan Show del 9 febbraio 1964.

