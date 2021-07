Chi la dura la vince. Potremmo cominciare così il discorso legato all’edizione numero diciannove di Vallemaggia Magic Blues che prende il via venerdì 9 luglio nell’ormai tradizionale scenario montano della piazzetta di Brontallo per concludersi ad inizio agosto, dopo un intenso mese di concerti, al campo sportivo di Gordevio. Già perché quando, qualche mese fa, tutte le grandi rassegne musicali estive alzavano una dopo l’altra bandiera bianca, bloccate dalla grande incertezza normativa sulla ripresa degli eventi, gli organizzatori valmaggesi sono rimasti in febbrile attesa, confidando che qualcosa sarebbe cambiato e che quel programma allestito con estrema cura quasi due anni fa e costantemente modificato e adattato al mutare della situazione pandemica potesse essere presentato al pubblico.

Una pazienza e una tenacia che, alla fine, sono state premiate: delle tante kermesse che normalmente punteggiano la stagione calda nella Svizzera italiana – e non solo – «The Smallest Big Blues festival of Switzerland» (come ama civettuolamente fregiarsi da qualche stagione) è infatti l’unico a ripresentarsi con una struttura inalterata rispetto all’era pre-pandemica. Certo, con qualche modifica del programma dovuta all’impossibilità di radunare il suo «cast» completo; con il numero delle «location» ridotto a tre (Brontallo, Cevio e Gordevio) ma mantenendo inalterata quella formula che ne ha decretato il suo ormai quasi ventennale successo: proposte musicali di grande qualità focalizzate, oltre che sul blues, su quel «classic rock» particolarmente gradito alla sua affezionata e non più giovanissima platea; grande attenzione alla scena europea ed elvetica e, soprattutto, una convivialità quasi «familiare» garantita sia dalla suggestività delle sue sedi, sia da situazioni quali l’apprezzatissima «offerta backstage» che consente ogni sera di cenare nel retropalco a stretto contatto con i musicisti e con il team organizzativo.

Serate tematiche

Situazioni che, al netto di alcune comprensibili limitazioni dovute alle norme antipandemiche in vigore (ingresso limitato ai vaccinati o in possesso di tampone negativo, prenotazioni obbligatorie, attenzione al distanziamento, mascherine...), si ripresentano anche quest’anno garantendo quel «kind of magic» che caratterizza le serate valmaggesi. Le quali, come da qualche anno a questa parte, si svilupperanno seguendo dei percorsi tematici. Si parte infatti da Brontallo con una celebrazione del blues al femminile garantita da una delle «decane» della rassegna, la settantottenne Janis Harrington e la sua timbrica «calda come un raggio di sole» e dalla talentuosa cantante, chitarrista e trombettista argentina Vanesa Hrabek, la cui tavolozza musicale spazia dai colori della sua terra natia a quelli legati alla tradizione afroamericana. Poi, per due settimane, Magic Blues pianterà le tende in quella piazza di Cevio che per anni è stata il suo «main stage» e che, in virtù della sua ampia capienza, è stata scelta per garantire contemporaneamente un considerevole afflusso di pubblico e gli obbligatori distanziamenti. Lì si spazierà da una vetrina sulle più interessanti nuove proposte della scena europea (CopenhagenSlim, Justina Lee Brown e Kaz Hawkins - mercoledì 14) all’inatteso ma graditissimo «come back» di uno dei beniamini del pubblico valmeggese, Neal Black; dalla celebrazione dei recenti vincitori dello Swiss Blues Challenge Freddie & The Cannonballs che mercoledì 21 saranno confrontati con due autentiche icone della scena italiana, Fabrizio «Gnola» Glielmo e il suo «papà» artistico Fabio Treves, al sound della Lazy Poker Blues Band, da oltre quarant’anni indomita portabandiera del blues rossocrociato.

50 Years After

Dopo Cevio, Magic Blues 2021 si sposterà per le successive due settimane al campo sportivo di Gordevio, inedita «location» scelta in quanto in grado di garantire le medesime misure di accoglienza e sicurezza: qui sono cinque le serate in programma tra cui quelle legate al tema principale della rassegna, originariamente previsto per lo scorso anno e rinviato causa pandemia: il cinquantenario della fine dell’utopistica stagione del Flower Power e la celebrazione di due grandi icone di quel periodo: Jimi Hendrix e John Lennon. Un «50 Years After» ricordato da una serie di illustri omaggi: da quello di Lennon degli Instant Karma all’originale rievocazione hendrixiana degli austriaci Still Experienced che si presentano con ben sei strumenti a fiato, nello stile che Gil Evans aveva pianificato di incidere la musica del mancino di Seattle. Si proseguirà poi con Dany Martinez & Labana e quel latin-rock che ha in Carlos Santana il principale punto di riferimento e con un ricordo di quella British Blues & Rock Explosion che, sempre cinquant’anni or sono, trasformò quello che era fino a quel momento un genere di nicchia – il blues, appunto – in un fenomeno planetario da alta classifica. L’omaggio ai favolosi Sixties si concluderà poi con due giovani band locali (Luca Princiotta Band e Vanishing Signs) che faranno da apripista a Brain Downey che con i suoi Alive & Dangerous farà rivivere il sound e le atmosfere dei leggendari Thin Lizzy di cui ha costituito la potente base ritmica.

E visto che ad iniziare il festival saranno delle voci femminili, anche nel weekend di chiusura le stesse godranno di un ampio spazio con, mercoledì 4 agosto, una Lady’s Blues Night animata da Chiara Ruggeri & DimeBand; Manu Hartmann e Laura Cox prima del definitivo congedo affidato alla chitarra del californiano Kirk Fletcher.

Prenotazioni e informazioni più dettagliate su www.magicblues.ch.

I portacolori elvetici: Freddie & The Cannonballs

La piazza di Cevio ospiterà le prime due settimane di Magic Blues. © Vallemaggia Magic Blues / steineggerpix

Vallemaggia Magic Blues è uno dei festival promotori dello Swiss Blues Challenge, manifestazione che dopo un paio di finali disputate proprio in Ticino, da qualche stagione ha trovato «casa» a Basilea. Una kermesse che rappresenta un’importante vetrina per gli artisti blues elvetici desiderosi di mettersi in evidenza su scala nazionale ma anche di tentare l’avventura in contesti più ampi: i vincitori, oltre a vedersi garantito un posto nei principali blues festival svizzeri, hanno l’opportunità di rappresentare il nostro Paese all’European Blues Challenge (l’Eurosong della «musica del diavolo») e al prestigioso International Blues Challenge organizzato ogni anno dalla Blues Foundation a Memphis (USA). Quest’anno, per la prima volta da un decennio a questa parte, l’onore di fungere da ambasciatori del blues nazionale spetta ad un ensemble ticinese: Freddie & The Cannonballs, potente sestetto guidato dal bassista e cantante Federico Albertoni (foto) e che rappresenta una sorta di «All Stars Team» cantonale essendo completato dal chitarrista Mattia «Mad» Mantello, dal batterista Roberto Panzeri, dall’organista Andi Appignani (entrato a fare parte dell’organico nella primavera del 2021, dopo la tragica scomparsa dell’hammondista Chris Arcioni) e dai sassofonisti Nigel Casey e Olmo Antezana. Una band che, muovendosi con energia tra composizioni originali e «un lavoro di ricerca nel grande repertorio blues di brani che, pur avendo fatto la storia, sono caduti nel dimenticatoio», festeggerà il titolo nazionale proprio a Magic Blues il 21 luglio a Cevio condividendo il palco con il leggendario «puma di Lambrate» Fabio Treves.

Scoprite di più sui concerti di Vallemaggia Magic Blues e sugli altri eventi in programma dal 9 al 15 luglio sfogliando AgendaSette n. 27, oggi in allegato al Corriere del Ticino e sempre a portata di mano con l’app CdT Digital.

©CdT.ch - Riproduzione riservata