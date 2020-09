Telefoni che squillano nel vuoto, segreterie telefoniche che invitano a lasciare messaggi destinati a rimanere senza risposta, sms che confermano il «no comment», imbarazzate responsabili della comunicazione che non possono comunicare nulla. Nulla di più di quanto sta scritto nel comunicato diramato giovedì poco dopo mezzogiorno: «Il Locarno Film Festival, sotto la presidenza di Marco Solari, e la direttrice artistica Lili Hinstin hanno deciso oggi di comune accordo di sciogliere il loro rapporto di lavoro. Considerando le loro divergenze strategiche, il Locarno Film Festival e Lili Hinstin hanno deciso consensualmente di separare le proprie strade. Il Locarno Film Festival desidera esprimere la sua gratitudine a Lili Hinstin per il grande lavoro svolto in ambito artistico in questi due anni...