Dylan Dog compie 35 anni e la Marco Lucchetti Art Gallery di Lugano, in via Cattedrale 3, celebra l’evento con una mostra allestita con tavole, acrilici e matite sul celeberrimo personaggio Bonelliano. La raccolta di immagini e di originali è a firma di Luigi Piccato, uno degli autori di spicco del Comic dell’horror e non solo. Il fascino di Dylan Dog è nell’intrigante somiglianza all’attore Rupert Everett che ha ispirato l’aspetto fisico del personaggio creato a metà degli anni ’80 da Tiziano Sclavi. Dylan è un abile detective che ha una spalla comica in Groucho e lui somiglia a uno dei fratelli Marx. Le loro avventure partono tutte dalla teoria che «dopo aver scartato tutte le ipotesi possibili, quello che resta è il mio mestiere: l’incubo», quindi mostri, fantasmi e tutto l’oltre tomba condito con mistero e esilaranti battute. Insomma il mondo del Comic per eccellenza.