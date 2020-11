A riveder le stelle: sono le ultime parole dell'Inferno di Dante il titolo dello spettacolo con cui il Teatro alla Scala di Milano inaugurerà, il prossimo 7 dicembre, la stagione e che il sovrintendente Dominique Meyer definisce «un messaggio di speranza perché questa tragedia finirà e speriamo presto». Sarà una prima «unica» e mai vista prima dato che per l'epidemia non potrà essere presente il pubblico, che la potrà seguire comunque grazie a Rai Cultura in diretta su Rai1, su Raiplay, mentre si valuta uno streaming a livello mondiale. E unica anche perché non andrà in scena un'opera. Era tutto pronto per una speciale Lucia di Lammermoor con la regia di Yannis Kokos, ma il focolaio del virus fra i coristi ha costretto a un cambio di piano perché, ha spiegato Meyer, non vogliamo «prendere rischi per quanto riguarda la salute del personale». E allora «contronatura e controprogrammazione - ha aggiunto il direttore musicale Riccardo Chailly che dirigerà la serata - abbiamo cambiato rotta». Di corsa è stato chiamato il regista Davide Livermore - reduce dal successo di Attila e Tosca nelle ultime due inaugurazioni - e sono stati contattati una serie di cantanti internazionali, fra i più famosi al mondo, che hanno risposto sì: da Juan Diego Florez e Lisette Oropesa, già impegnati in Lucia, a Marina Rebeka, a Jonas Kaufmann e Placido Domingo, Luca Salsi, Francesco Meli e persino Roberto Alagna che alla Scala non canta dal 2006, quando abbandonò il palco durante Aida dopo alcuni fischi.