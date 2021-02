Dépasser la douleur en vitesse scriveva Jean-Luc Godard. Un monito che sbeffeggia il presente di una categoria che di certo non ha scelto la strada più semplice: gli artisti. La domanda allora può sembrare banale o poco elegante: ma come vive oggi questa categoria il momento di crisi, di prolungati stop e lockdown? La risposta è semplice e complessa al tempo stesso. Semplice perché basterebbe un non se la passano bene. Complessa perché inevitabilmente solleva anche questioni più grandi che implicano una riflessione storica sul cambiamento del clima culturale in atto oramai da decenni. Ma, poi, ci sono ancora gli artisti?

Aspettando il palco

Certo che ci sono. Sono una bellissima giungla variopinta e coraggiosa di professioni e figure legate a diversi ambiti: dalle arti visive allo spettacolo,...