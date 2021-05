Partiamo avvantaggiati, conoscendoci di persona non c’è nemmeno l’imbarazzo di doversi eventualmente perdere in convenevoli. «Luca, hai dormito fino a tardi?». Siamo partiti così, e un’ora e dieci minuti più tardi, dopo aver spudoratamente duplicato le domande che avevo in scaletta per lui, lo lascio finalmente ai suoi impegni. Ciò che ci siamo detti nel mezzo, ve lo riassumo ora.

Noto conduttore presso la RSI, azienda per la quale lavora da una quindicina di anni, Luca è il classico ragazzo che ogni mamma vorrebbe avere come fidanzato per la propria figlia. Sportivo, spigliato, a modo e preciso, ma devo anche aggiungere «adesso». Perché in realtà, in tempi non sospetti, Luca aveva uno stile ben diverso, con tanto di catena al collo e i pantaloni di tre taglie più ampi, nel classico stile da...