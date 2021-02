Il giallo è vivo, viva il giallo. Dopo un lungo e forzato silenzio, per le ragioni che tutti purtroppo conosciamo, ecco che «Tutti i colori del giallo», la rassegna letteraria massagnese che nel 2020 doveva celebrare la XVI edizione, torna a far parlare di sé annunciando il rinnovato entusiasmo per l’edizione 2021 e, soprattutto, per comunicare un nuovo direttore artistico già al lavoro, con un sacco di promettenti idee per dare continuità ad una delle manifestazioni culturali più originali e di successo della Svizzera italiana e non soltanto. Stiamo parlando di Luca Crovi, nome ben noto agli appassionati, che raccoglie dalle mani del sindaco Giovanni Bruschetti, la preziosa eredità dello storico e benemerito direttore Fabrizio Quadranti che tanto ha contribuito alle fortune del giallo massagnese....