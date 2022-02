A Vienna con l’OSI

«La preparazione di una tournée di un’orchestra sinfonica è sempre molto complessa: molte sono infatti le cose da organizzare, i problemi da risolvere, le soluzioni da trovare, specie in un periodo come questo segnato dall’ondata pandemica. A gennaio, ad esempio, ci siamo trovati a dover decidere se il previsto ciclo di esibizioni invernali a Basilea, Monaco di Baviera e Vienna, pianificato da anni, fosse ancora possibile. Innumerevoli discussioni e ricerche sulle regole per contrastare la COVID in vigore nei vari Paesi e città ci hanno portato ad effettuare delle scelte Il risultato è stato: Basilea e Vienna sì, Monaco purtroppo no. Il concerto nel Prinzregententheater di Monaco ha dunque dovuto essere «sacrificato» e il piano degli spostamenti originariamente pianificato (Basilea-Monaco-Vienna) rivisto.

Dopo un concerto di successo allo Stadtcasino di Basilea l'orchestra ha dunque dovuto tornare a Lugano, chiudersi in una «bolla» per rimanere il più possibile al sicuro dal contagio di Omikron prima di partire per l’impegnativa trasferta a Vienna.

Quasi un’olimpiade

Un concerto al Musikverein di Vienna è infatti un evento diverso dagli altri. Per certi versi è come partecipare ad un’edizione dei Giochi olimpici: vuoi infatti offrire una performance di alto livello davanti a un pubblico internazionale che quasi sicuramente farà un paragone con le grandi orchestre del mondo che si sono esibite prima di te nella sua sala dorata e vuoi condividere il più possibile la tua esperienza, anche e soprattutto a chi è rimasto a casa. È questo lo stato d’animo che ci accompagnato alla vigilia della trasferta, accompagnato dall’interrogativo se alla fine tutto avrebbe funzionato, se il coronavirus avrebbe messo i bastoni tra le ruote e se, soprattutto, valesse la pena affrontare tutto questo stress... Posso dirlo in anticipo: Sì, ne vale assolutamente la pena! Un'orchestra ha bisogno di concerti come questo per potersi affermare a livello internazionale, per diventare un ambasciatore della propria Terra, nel nostro caso della Svizzera italiana. Queste sfide sono sfide straordinarie nella vita di un musicista e di un'istituzione come l'OSI. Non si tratta solamente di un qualcosa in grado di fornire la giusta energia per successive performance avanti al proprio pubblico, ma di un’opportunità impagabile per mostrare al mondo l'eccezionale qualità della musica prodotta nella Svizzera italiana.

La Partenza

Come sempre per i concerti fuori Lugano, l'orchestra si riunisce nella sua sede, lo studio radiofonico di Besso, per una partenza comune. I musicisti, infatti, non solo suonano assieme sul palco, ma viaggiano anche insieme. Un elemento in questo periodo ancora più importante del solito, in quanto per evitare possibili infezioni da Omikron sulla strada, è necessario non solo effettuare test regolari (cosa da noi fatta costantemente per molti mesi), ma anche creare una bolla: prima di salire sull'autobus, tutti vengono dunque testati di nuovo, poi ci si muove sempre insieme, sull'autobus, sul volo charter, ai pasti, ecc. Una sfida logistica per il personale, una situazione speciale per tutti nella bolla. Il nervosismo ü quindi grande - possono tutti viaggiare con noi, o qualcuno risulterà ancora positivo all'ultimo momento? - Il sollievo è grande: tutti negativi!

L’arrivo a Vienna

Da Lugano la comitiva si trasferisce dunque a Milano-Malpensa da dove parte per Vienna. Il volo verso la capitale austriaca è breve, l’atterraggio perfetto e presto raggiungiamo il nostro hotel.

Allo stesso tempo, la nostra direzione di scena, guidata da Remo Messi, è già arrivata e sta facendo i primi preparativi al Musikverein. Il giorno seguente, infatti alle 10 sono in programma le prove e tutto deve essere pronto.

La prova al Musikverein

Chiunque sia stato a Vienna conosce la sensazione. Tutta la città sembra infatti respirare musica, qui c’è l'Opera di Stato, là un monumento a Josef Strauss, più avanti ancora si trova il Musikverein... Anche in taxi o al ristorante la musica classica ti accompagna ovunque. Quando però si entra al Musikverein attraverso l'ingresso riservato agli artisti le emozioni sono davvero forti. Attraverso questa porta, infatti, sono transitati tutti, ma proprio tutti i grandi musicisti.

L’interno, poi è stupefacente. Probabilmente non c'è nessuna altra sala da concerto al mondo che si presenta ancora come una volta. Grande cura è infatti stata posta in ogni dettaglio affinché tutto rimanesse come quando è stata inaugurata nel 1870: che si tratti del camerino del direttore d'orchestra, del foyer o dl pavimento del palco. Tutto come ai vecchi tempi!

La prova inizia alle 10 del mattino. L’aspetto principale della stessa è non solo fare in modo che l'OSI e il suo direttore principale Markus Poschner si abituino a questa meravigliosa sala con la Sesta Sinfonia di Ciaikovskij - da loro già eseguita a Lugano e Basilea - ma anche il fatto di conoscere il giovane pianista che suonerà con loro: è il torinese Rodolfo Leone, che già dalle prime note del quinto concerto per pianoforte di Beethoven ci convince con i suoi bei suoni.

Il concerto, le emozioni

Poi finalmente, arriva il concerto. Descriverlo a parole mi è quasi impossibile. Quello che accade nella sala del Musikverein è davvero unico e in grado di regalare emozioni, sensazioni che si sovrappongono l’una con l’altra accompagnate dalle note di una Patetica magistralmente diretta da Markus Poschner con la quale l’OSI fa il suo ingresso davvero nel «gotha» del classicismo contemporaneo. Il grande e sognato obiettivo, insomma, è stato raggiunto. Ma non si tratta che di un traguardo intermedio: la sfida internazionale del nostro complesso sinfonico, è infatti appena iniziata...»

Loading the player...

©CdT.ch - Riproduzione riservata