L’Epifania tutte le feste le porta via. Non per gli irriducibili che aspettano Sanremo con la stessa impazienza di un bambino che attende i regali di Babbo Natale sotto l’albero. Per loro la vera festa comincia a febbraio, con gli alberi che non sono abeti bensì le palme del lungomare sanremese e gli elfi i 25 cantanti in gara. Certo, come per ogni Natale che si rispetti non tutti i doni sono graditi, ma forse è anche questo il bello di Sanremo.

Se proprio non riuscite ad aspettare le prossime due settimane, quando il Festival avrà ufficialmente il via, sappiate che siamo stati agli studi RAI di Milano per parlare con Amadeus e ascoltare in anteprima i 25 brani in gara.

Ed è proprio per voi che abbiamo anche provato a individuare i possibili vincitori della settantaduesima edizione della competizione...