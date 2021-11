Dalla scultura... al fumetto. È lo strano percorso di Vincenzo Vela, grande artista ticinese che, in occasione del bicentenario della sua nascita, viene celebrato con un’opera grafica di Giuseppe Palumbo, uno dei più importanti fumettisti italiani. Nel suo «Il Cavo e il Pieno», edito dalla «luganese» Marco Lucchetti Art Gallery, Palumbo, conosciuto per il suo contributo in Diabolik e Martin Mystere, ha letteralmente portato a processo lo scultore di Ligornetto, in una storia immaginaria che ne ripercorre le gesta ma soprattutto il suo spirito.