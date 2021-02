Proprio come nella trama di «Manhattan», il film del 1979 con Mariel Hemingway che gli autori del documentario, Kirby Dick e Amy Ziering, passano al microscopio come dimostrazione dell’ossessione al limite del feticismo del regista per le ragazzine teenager. «Non c’e alcun dubbio che Allen sia un abilissimo cineasta. Ma una cosa dei suoi film che mi ha messo spesso a disagio, e in particolare con ‘Manhattan’, e’ la celebrazione di una relazione di un uomo adulto con una adolescente, senza alcuna analisi della struttura di potere che sta dietro. Ero cosi’ a disagio che, quando ‘Manhattan’ usci’ nelle sale, non andai a vederlo», ha detto Dick al «Washington Post».