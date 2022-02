Achille Lauro all’Euriviosion per San Marino

Ci sarà anche Achille Lauro all’Eurovision Song Contest di Torino. E questo nonostante, come noto, il cantante non abbia vinto il recente Festival di Sanremo. Lauro, che sarà a Bellinzona il 27 luglio per Castle on Air, ha però vinto la prima edizione di «Una Voce per San Marino». Manifestazione che, in palio, metteva proprio la partecipazione alla rassegna continentale, in programma nel capoluogo piemontese dal 10 al 14 maggio. Per l’Italia, invece, ci saranno Mahmood e Blanco con la loro Brividi, loro sì trionfatori sul palco dell’Ariston.