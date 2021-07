Nuova data di uscita per Donda , decimo album in studio di Kanye West. Lo ha confermato un portavoce del rapper. Tuttavia, riferiscono diversi media americani, si tratta di una data che potrebbe non essere rispettata: dipende dalle decisioni e dalla volontà di West.

L’uscita di Donda , dal nome della madre morta nel 2007, era già stata annunciata per lo scorso 23 luglio, dopo una listening session da tutto esaurito al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, ma non si è mai realizzata. Alla sessione erano presenti anche l’ex moglie Kim Kardashian e i loro quattro figli.

Intanto, secondo quanto scrive Associated Press, West si sarebbe trasferito nello stadio di Atlanta e non intenderebbe lasciarlo finché non avrà terminato l’album. Donda fa seguito alla pubblicazione dell’album Jesus Is King del 2019, vincitore di un Grammy come Best Contemporary Christian Album.