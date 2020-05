Se il pubblico non può andare alle cave di marmo di Arzo, allora le cave di marmo andranno direttamente a casa del pubblico. Dopo il rinvio al 2021 della 3. edizione del Càvea festival & Marmart (in agenda il 3 e il 4 luglio) e l’annullamento degli altri eventi previsti nei prossimi mesi, l’associazione CavaViva ha lanciato un’iniziativa volta ad allietare il pubblico da casa sostenendo al contempo gli artisti locali. Si tratta di «Mi cava es tu casa», un assortimento di spettacoli, concerti e performance messi in scena alle Cave di Arzo, «con il dovuto riguardo alle normative di sicurezza imposte dalle autorità» sottolineano in una nota gli organizzatori.

«L’idea – spiegano – è di offrire agli artisti un palco nell’anfiteatro naturale e riprendere le loro performance (...). I video saranno in seguito trasmessi a cadenza settimanale attraverso i canali social (CavaViva e Cave di Arzo), oltre che sul nostro sito». L’intento principale del progetto, come detto, è di sostenere gli artisti locali: allo scopo è stata lanciata una raccolta di fondi il cui provento sarà completamente devoluto ai performer. Tra coloro che hanno già annunciato la propria adesione all’iniziativa, anche i Vad Vuc e i Make Pain. Quest’ultimi sono i primi a esibirsi nel salottino di «Mi cava es tu casa», interpretando per l’occasione una selezioni di brani originali, tra cui la nuovissima canzone Close to the bones, ma anche Lady d’Arbanville di Cat Stevens e Going up the Country dei Canned Heat.