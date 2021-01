Nella sua lunga carriera la Tyson, figlia di una cameriera e di un muratore emigrati dai Caraibi, si era sempre rifiutata di interpretare parti di cameriere, drogate o prostitute, ruoli che giudicava un insulto per le donne afroamericane. Tra le sue parti in teatro, nel 1961 in The Blacks di Jean Genet a Off Broadway. Decenni dopo aveva vinto un Tony come protagonista di un revival di The Trip to Bountiful.