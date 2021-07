Dusty Hill, storico bassista, tastierista e corista degli ZZ TOP, è deceduto nel sonno all’età di 72 anni. A darne notizia è stata la band stessa via social: «Siamo rattristati dall’apprendere che oggi che il nostro Compadre, Dusty Hill, è morto nel sonno a casa a Houston, Texas. A noi, insieme ai molti fan degli ZZ TOP di tutto il mondo, mancherà la tua presenza, il tuo buon animo e l’impegno duraturo nel dare ai ‘TOP‘ quel monumentale contributo al basso. Saremo per sempre legati a quel Blues Shuffle in C. Ci mancherai moltissimo, amigo». Gli ZZ TOP dal 1969 ad oggi erano sempre stati costituiti dallo stesso trio, composto da Dusty Hill, Billy Gibbons e Frank Beard.