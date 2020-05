È morto a 73 anni stroncato da un tumore il musicista tedesco Florian Schneider, che nel 1970 fondò, assieme Ralf Hütter una delle più famose band di musica elettronica di sempre, i Kraftwerk. I due si erano conosciuti durante gli studi alla Academy of Arts di Remscheid, poi insieme studiarono a Düsseldorf dove inizialmente entrarono in un gruppo chiamato Organisation, prima di fondare una propria band, i Kraftwerk, appunto, che in breve tempo divennero un assoluto punto di riferimento per l’introduzione dell’elettronica nell’universo del rock, grazie ad una serie di storici album come Autobahn, Radio-Activity, Trans-Europe Express, The Man Machine e Tour de France.