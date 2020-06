È morto a 88 anni l’attore britannico sir Ian Holm, noto in particolare per il ruolo di Bilbo Baggins, personaggio de «Il Signore degli Anelli» e «Lo Hobbit», e l’androide Ash di «Alien». Ma la sua filmografia conta decine e decine di pellicole, tra cui «Il pasto nudo» e «eXistenZ» di David Cronenberg, «I banditi del tempo» e «Brazil» di Terry Gilliam, «Il quinto elemento» di Luc Besson e «The Aviator» di Martin Scorsese, solo per citarne alcuni. Holm si è affermato come interprete camaleontico, diventando una figura di punta della Royal Shakespeare Company a metà anni ‘60. Fra le sue interpretazioni indimenticabile quella in «Momenti di gloria» di Hugh Hudson per cui è stato nominato all’Oscar. «È morto pacificamente in ospedale, con la sua famiglia al suo fianco. Affascinante, gentile e di grande talento, ci mancherà moltissimo» ha annunciato il suo agente, spiegando che la sua malattia era legata al morbo di Parkinson. Da anni, proprio per le sue condizioni di salute si mostrava raramente in pubblico. L’attore nel 2001 aveva avuto pure il cancro, ma era riuscito a sconfiggerlo.