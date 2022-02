È morto a 75 anni a New York Ian McDonald, fondatore dei King Crimson e poi dei Foreigners. Ad annunciarlo il figlio dell’artista britannico, Max, che ha scritto in una nota condivisa dall’etichetta dei King Crimson sui social che suo padre era morto il 9 febbraio di cancro. «Era incredibilmente coraggioso e non ha mai perso la sua gentilezza o il suo senso dell’umorismo anche quando le cose erano difficili», ha scritto il figlio di McDonald. «Mio padre era un musicista brillante e intuitivo, un’anima gentile e un padre meraviglioso. Vivrà per sempre attraverso la sua bellissima musica e l’amore dei suoi fan».