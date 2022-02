Jason Epstein, un pioniere del mondo del libro negli Usa che con la moglie Barbara e altri amici fondò e co-diresse per decenni la «New York Review of Books», è morto a 93 anni nella sua casa di Long Island. Ne ha dato la notizia la figlia Helen.

«Era un uomo di lettere con un senso degli affari e viceversa», ha commentato oggi il «New York Times» rendendo omaggio a un autore e visionario che introdusse gli americani alla possibilità di leggere libri di qualità in paperback e che è diventato noto per aver posto le basi della rivista che fu subito uno dei più importanti fori di dibattito intellettuale negli Stati Uniti.

A cena nel loro appartamento dell’Upper West Side, Epstein aveva fondato la «New York Review of Books» con la moglie Barbara e tre amici vicini di casa: il poeta Robert Lowell, la moglie di lui Elizabeth Hardwick e l’editor di «Harper’s Magazine» Robert Silvers. Erano i giorni in cui il lungo black-out informativo provocato dallo sciopero dei giornali di New York nel 1963 aveva fatto sparire la carta stampata dalle strade della metropoli.