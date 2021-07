È morto Joey Jordison, fondatore della band Slipknot. Aveva 46 anni e le cause del decesso non sono state rese note. Al secolo Nathan Jonas Jordison, il batterista cominciò a suonare sin dall’infanzia. Passò alla batteria quando i genitori gliela regalarono per il suo ottavo compleanno. Fondò gli Slipknot a metà degli anni ‘90 per poi abbandonare la band nel 2013. All’inizio dichiarò che la scelta era stata dettata da motivi personali, poi in un’intervista apparsa su Team Rock il 21 giugno 2016 ritrattò, dicendo di essere stato allontanato dalla band dagli altri componenti e a sua insaputa e precisando che il motivo della separazione erano le conseguenze che stava avendo su di lui la sua malattia, una mielite trasversa acuta, che lo aveva colpito nell’agosto 2012 e che aveva richiesto mesi di ricovero, terapie e riabilitazione.