«Juliette Gréco si è spenta mercoledì 23 settembre 2020 circondata dai suoi familiari nella sua casa tanta amata di Ramatuelle. La sua è stata una vita fuori dal comune». Con questo breve ma esaustivo annuncio la famiglia ha comunicato ieri la scomparsa, all’età di 93 anni, di una delle grandi icone dello spettacolo e della cultura francese ed europea, Juliette Gréco. Cantante e attrice, nella sua lunga carriera, iniziata a metà degli anni Quaranta nei caffè bohemienne di SaintGermain-des-Prés a Parigi e che l’ha vista calcare il palcoscenico fino a qualche stagione fa, è stata la musa ispiratrice di tantissimi artisti – da Jacques Prévert a Serge Gainsbourg, da Boris Vian a Raymond Queneau, da Miles Davis a Jean Paul Sartre – nonché una delle figure principe del movimento esistenzialista.

Un’infanzia difficile

Nata a Montpellier il 27 febbraio del 1927 da padre corso e madre di Bordeaux, a seguito del divorzio dei genitori quando è ancora bambina, cresce con i nonni materni nel bordolese. Non ha ancora sedici anni quando viene coinvolta nella Resistenza: arrestata dalla Gestapo rischia di essere deportata in Germania dalle truppe naziste salvandosi unicamente a causa della giovanissima età. Terminata la guerra, nel 1946 si trasferisce a Parigi, nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés dove inizia a frequentare poeti, pittori, musicisti e ad esibirsi in vari locali. Spirito irrequieto e anticonformista viene notata da JeanPaul Sartre che le affida una sorta di canto scritto per la sua commedia A porte chiuse chiedendole di andare dal compositore Joseph Kosma affinché lui riscriva la musica. Nasce così il suo primo successo: Rue des Blancs-Manteaux.

L’incontro con Miles e la fama

Nel 1949, a 22 anni, Juliette è la vedette di un ristorante-cabaret alla moda: Le boeuf sur le toit nel quartiere degli artisti e dei poeti dove colpisce con la sua timbrica particolarissima, la sua figura esile e il piglio passionale. Lì incontra un giovane e promettente musicista americano in tournée in Francia, Miles Davis: tra i due sboccia una forte passione che dura solo pochi mesi, prima del ritorno di lui negli States, ma che ha una forte impronta sul percorso artistico e umano del grande maestro del jazz. Nel frattempo la fama di Juliette continua a crescere grazie a canzoni divenute del classici come Si tu t’imagines (1950) su testo di Raymond Queneau e musica di Joseph Kosma; Les feuilles mortes (1951), che porta la firma di Jacques Prévert e Kosma; Sous le ciel de Paris (1951), Je hais les dimanches (1951) scritta per lei da Charles Aznavour. Ma anche a pellicole dirette da registi quali Julien Duvivier , Jean Cocteau, JeanPierre Melville, Jean Renoir.

Una vivace vita sentimentale

Nel 1953 Juliette si sposa per la prima volta con l’attore Philippe Lemaire, padre della sua unica figlia, nata l’anno seguente. Poi ha una storia con il fondatore della 20th Century Fox, il magnate Darryl Zanuck che le apre le porte di Hollywood dove gira, tra gli altri, Le radici del cielo di John Huston e Il dramma nello specchio di Richard Fleischer. In seguito si lega altre due volte: dapprima con l’attore Michel Piccoli, che lasciò «per noia» nel 1977, poi con Gérard Jouannest, compositore e pianista di Jacques Brel e Barbara con il quale è rimasta fino alla fine. Nel 1965 il suo successo diventa anche televisivo con lo sceneggiato Belfagor ovvero Il fantasma del Louvrenel quale è la sensuale e ambigua Luciana Borel, che si scoprirà essere il fantasma: una storia a cui è rimasta sempre legata tanto da tornare in un cameo nel remake del 2001 di Jean-Paul Salomé. E la sua attività di cantante si arricchisce di ulteriori successi che portano la firma di autori che vanno da Léo Ferré a Guy Béart, da Jacque Brel a Serge Gainsbourg e che fanno a gara per scrivere per lei.

Sulla scena fino al 2016

A partire dagli anni Settanta la sua attività discografica e cinematografica inizia a rallentare, ma non quella concertistica, durata fino al 2016 (la sua ultima apparizione da noi è stata l’8 novembre 2011 al Palacongressi di Lugano): «Vorrei continuare per sempre, il pubblico e il desiderio non mi hanno abbandonato. Ma il corpo rischia di farlo e non voglio che sia lui a decidere», dichiarò durante quell’ultimo tour con la schiettezza che l’ha accompagnata per tutta la vita e che è stata, assieme ad una grande arguzia e al suo spirito anticonformista il tratto più caratteristico della sua personalità.

