Nato a Buffalo, New York, nel 1964, Lucky era il figlio di James Peterson, un cantante blues nonché proprietario di "The Governor's Inn", un live club dove si esibivano regolarmente personaggi del calibro di Willie Dixon, Buddy Guy, Junior Wells, Muddy Waters e Koko Taylor. E fu proprio lì che Willie Dixon vide il giovanissimo (cinque anni!) Lucky esibirsi decidendo di prenderlo sotto la sua ala protettrice e produrre il suo primo disco, un singolo intitolato "1,2,3,4" uscito per la Today Records di Chicago quando non aveva ancora raggiunto l’età scolastica e a regalargli importanti palcoscenici televisivi come l’Ed Sullivan Show , il Tonight Show di Johnny Carson e What's My Line? Da adolescente, Lucky Peterson ha poi studiato alla Buffalo Academy for Visual and Performing Arts . E ha iniziato ad esibirsi come tastierista e chitarrista al fianco di Etta James, Bobby "Blue" Bland e Little Milton, prestando il proprio talento in sala d’incisione anche a Otis Rush, Kenny Neil e a molte altre stelle della scena blues americana. Nel 1989, Lucky Peterson ha registrato il suo primo album solista, Lucky Strikes! per la Alligator Records, seguito da Triple Play (1991) e da molti altri album per etichette quali Verve, Universal, Dreyfus, JSP Records. Si è esibito in tutto il mondo con la sua band, The Organization, esibendo un proprio stile originale di blues contemporaneo nel quale fondeva con energia e una gigionesca verve soul, R&B, gospel e rock and roll. Nel 2013, il suo DVD Live At The 55 Arts Club Berlin ha ricevuto una nomination ai Blues Music Award e nel marzo 2018 è stato premiato da JAZZ FM (UK) quale "Best Blues Act" dell’anno. Molto popolare nella Svizzera italiana, Lucky Peterson negli anni si era esibito più volte, dapprima a Piazza Blues Bellinzona ed in seguito ad Estival Jazz Lugano e a Vallemaggia Magic Blues..