Addio a Madeleine Fischer, la «ragazza triste» di Antonioni

È Gabriele Ferzetti a presentarla a Michelangelo Antonioni dopo che Madeleine ha fatto comunque il suo esordio in un film a episodi di Alfredo Guarini nel 1953. Il regista di «Cronaca di un amore» scommette immediatamente su di lei facendone una delle protagoniste di «Le amiche» (1955). È la dolcissima e timida Rosetta Savoni che finirà suicida per amore di un pittore.

Viaggerà tra Milano e New York, dividerà col nuovo compagno, un aristocratico torinese, la passione per la vela (ha circumnavigato il globo, piccolo record personale). Negli anni ‘70 si ritira in Umbria e restaura un grande complesso monastico per arti e mestieri scomparsi, aperto ai ragazzi.