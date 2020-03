Il coronavirus ha fatto nelle scorse ore la prima illustre vittima nel mondo della musica contemporanea. In un ospedale parigino, dove era ricoverato da una decina di giorni, si è infatti spento il sassofonista compositore e cantante camerunense Manu Dibango, uno dei padri della moderno sound del Continente nero che tra i primi ha esportato con successo in tutto il mondo dando il via, di fatto, al fenomeno della «world music». Aveva 86 anni e fino a qualche mese fa era ancora saldamente sulle scene con il suo inconfondibile groove che mescolava in maniera originale e coinvolgente ritmiche tribali, funk e jazz. Una miscela esplosiva che anche in Ticino abbiamo avuto l’occasione di gustare più volte: Papy Groove (così era soprannominato) e la sua band sono stati infatti un paio di volte nel cartellone di Estival Jazz e nel 2015 l’artista era stato anche tra i protagonisti di ChiassoLetteraria.

Nato a Douala, in Camerun, il 12 dicembre del 1933 (nome completo Emmanuel N’Djoké Dibango) a quindici anni «Manu» fu spedito a studiare in Francia dove iniziò a suonare con molti artisti africani e francesi, assimilando il jazz e più in generale i ritmi e le armonie della musica occidentale. Che poi iniziò a miscelare con quella della sua terra: il primo grande e fortunato esperimento in tal senso fu Soul Makossa del 1972, brano entrato entra nella storia del pop non solo per l’innovativo mix tra la nascente dance, il funk, il jazz e i ritmi africani, ma anche per essere stato il primo brano in francese ad arrivare ai vertici delle classifiche americane. Un brano poi divenuto il marchio di fabbrica della sua lunghissima carriera, caratterizzata da illustri collaborazioni, dischi e tournée di successo ed un costante tentativo da un lato di «africanizzare» il sound occidentale dall’altro di inserire elementi della nostra musica nella variegata tradizione sonora del proprio continente.

Un vero e proprio pioniere e innovatore, insomma, che ha avuto numerosi epigoni e che è stato oggetto di numerosi plagi. Il più celebre quello di Michael Jackson che nella sua Wanna Be Startin’ Something (brano di Thriller, il disco più venduto della storia) inserì – senza citarlo tra i crediti – il makossiano mantra «mama-ko-mama-sa-maka-makossa»: un’incauta mossa che portò i due in tribunale e che si risolse prima della sentenza grazie ad un congruo assegno, accompagnato da tante scuse, staccato da Jacko e dal suo team a favore del Maestro.

