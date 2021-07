«Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». È con queste parole che il suo compagno di una vita, il coreografo e regista Sergio Iapino, ha annunciato ieri la scomparsa, all’età di 78 anni, di una delle icone della televisione e dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Una notizia rimbalzata immediatamente in tutto il mondo, tale era la popolarità e la stima di cui l’artista godeva pressoché ovunque in virtù del carisma, del fascino e della semplicità che l’hanno accompagnata lungo tutto l’arco di una carriera che, iniziatasi alla fine degli anni Sessanta, è proseguita senza cedimenti fino alla sua scomparsa. Ancora un paio di anni fa, prima che una malattia attaccasse...