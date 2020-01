È morto lo scorso 26 dicembre all’età di 84 anni il musicista rockabilly statunitense Sleepy LaBeef, a più riprese esibitosi in Ticino, l’ultima delle quali il 30 agosto scorso a Lugano nell’ambito di Blues To Bop, insieme alla Dave Keyes Band. Nato Thomas Paulsley LaBeff, l’artista è morto a casa, nel suo letto, circondato dalla sua famiglia.

LaBeef era nato il 20 luglio 1935 a Smackover (Arkansas), Il più giovane di 10 figli e ha avuto il suo soprannome perché aveva un occhio pigro. Si trasferì a Houston a 18 anni e cantò musica gospel, prima di passare al rockabilly. Il suo primo singolo, «I’m Through», è stato pubblicato su etichetta Starday nel 1957, ma, nonostante abbia pubblicato musica continuativamente, non è mai entrato in classifica. Per mezzo secolo Sleepy ha vissuto sul palcoscenico e le sue esibizioni dal vivo eraono ogni volta qualcosa di speciale, con Sleepy che si abbandonava anima e corpo alla musica.