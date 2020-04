Zagor e Ruben sono entrati nelle case del pubblico italiano (e italofono) nel 2015, con la loro esibizione di «Bisonte» (vedi video sopra) nel programma Mediaset Italia’s got talent, in un’edizione in cui arrivarono poi in finale. La loro fama ha quindi potuto continuare a consolidarsi con lavori importanti come quello per Colorado, trasmissione di Italia 1, per il quale hanno curato la sigla, oppure «Il gioco della palla» (vedi sotto) voluta nel programma calcistico della Gialappa’s Band andato in onda su Rai4, per dirne alcuni.