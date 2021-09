È morta Anna Chromy, pittrice e scultrice che forgiò la sua arte in Austria e Francia, studiò con Salvador Dalì e dagli anni ‘80 aveva scelto gli artigiani e i laboratori di Pietrasanta (Lucca), la Piccola Atene della scultura internazionale, per realizzare le sue opere di marmo. Aveva 81 anni, il decesso è avvenuto sabato mattina all’ospedale del Principato di Monaco dopo una lunga malattia.

Nata in Boemia, Anna Chromy si forma artisticamente a Vienna e poi a Parigi dove frequenta l’Académie des Beaux Arts, l’Académie de la Grande Chaumière e la Sorbonne. Dalla fine degli anni ‘70 ha presentato le sue opere in numerosissime e prestigiose installazioni, esposizioni personali e collettive in Europa e nel mondo.