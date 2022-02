Musica in lutto per la morte del soprano Antonietta Stella, 92 anni, molto nota tra gli anni ‘50 e ‘70 del Novecento quando si esibì nei teatri di tutto il mondo, dalla Scala al Metropolitan di New York.

Negli stessi anni prese il via la sua carriera internazionale al Covent Garden nella stagione 1954-1955 con Aida e poi nel ‘56 al Metropolitan, ancora una volta in Aida, ma cantò anche alla Royal Opera House di Londra, alla Staatsoper di Vienna e alla Lyric Opera di Chicago. Al Metropolitan tornò anche con il Trovatore e poi con la Tosca, fino ad un grande successo, era il 1958, con Madama Butterfley. La sua interpretazione dell’eroina pucciniana fu applaudita in tutto il mondo per la toccante e tenera commozione impressa al ruolo, anche grazie a una recitazione curata nei minimi dettagli, studiata per l’occasione con un regista giapponese.