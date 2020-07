«Certe notti», contenuto nell’album «Buon compleanno Elvis», è forse il brano più celebre del rocker emiliano Luciano Ligabue. Quello che racconta di istanti e sensazioni che tutti prima o poi abbiamo provato e del torpore rassicurante che questi, una volta diventati ricordi, ci danno. Nella sua canzone, come in molte altre oltre che nei suoi film, Ligabue racconta di una realtà di provincia fatta di familiarità, come quella trasmessa dal bar del paese, che puntualmente prende il nome di chi lo gestisce: il Mario.