È morto venerdì a Manhattan, nel giorno del suo 91. compleanno, Milton Glaser, tra i più grandi graphic designer di sempre. Glaser era famoso in tutto il mondo per aver creato loghi di grande successo come «I Love New York» del 1977, ma anche manifesti, riviste, copertine di libri e dischi, tra cui quella molto celebre dell’album «Bob Dylan’s Greatest Hits» del 1967. Glaser era nato a New York nel 1929 da genitori ungheresi ed ebrei, nel 1974 fondò lo studio Milton Glaser, Inc. L’annuncio della morte è stato dato dalla moglie Shirley al New York Times, spiegando che il marito è deceduto in seguito ad un ictus collegato ad un’insufficienza renale.